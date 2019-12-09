На Большеохтинском мосту образовалась пробка из-за ЧП с маршруткой

На Большеохтинском мосту образовалась пробка из-за ЧП с маршруткой
Пробка. Фото: "Яндекс.Карты".

На подъездах к Большеохтинском мосту в Санкт-Петербурге образовалась пробка. Это случилось из-за того, что в 17 часов вечера этого дня на мосту загорелась маршрутка. В автомобиле не было пассажиров.

Скорость движения по улицам, которые ведут к мосту, не превышает 3-х километров в час. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Движение затруднено на Тульской улице, Синопской набережной и на улице Красного текстильщика.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга произошел пожар: маршрутка загорелась посреди проезжей части на Большеохтинском мосту. Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», вечером в понедельник, 9 декабря, на Большеохтинском мосту загорелось маршрутное такси. Машину пытались потушить очевидцы.

«Яндекс.Пробки» мост пробка
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