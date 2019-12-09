На Большеохтинском мосту сгорела маршрутка

В Невском районе Петербурга произошел пожар: маршрутка загорелась посреди проезжей части на Большеохтинском мосту.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», вечером в понедельник, 9 декабря, на Большеохтинском мосту загорелось маршрутное такси. Судя по видео автомобилистов, огонь вспыхнул в моторном отсеке. На видео также видно, как несколько человек пытаются потушить возгорание с помощью огнетушителя.

По словам очевидцев, пожарная служба на момент съемки только подъезжала к месту происшествия. Пользователи в комментариях рассказали, что пожар уже потушили. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга полностью сгорела маршрутка.