Возле метро «Волковская» сгорела маршрутка

Во Фрунзенском районе Петербурга полностью сгорела маршрутка, сообщили очевидцы в социальных сетях в воскресенье днем, 8 декабря.

Как рассказали горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», пожар в общественном транспорте произошел на Бухарестской улице, неподалеку от станции метро «Волковская».

Маршрутка загорелась прямо возле автозаправочной станции. Судя по фотографиям, опубликованным очевидцами в группе, огонь вспыхнул в моторном отсеке, а после распространился на салон. Машина выгорела полностью.

На момент происшествия в маршрутке никого не было. На месте работают экстренные службы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Гастелло после ДТП загорелась машина: одного водителя увезли в реанимацию. Очевидцы также сообщили, что пострадавшего увезли в реанимацию с места ДТП.