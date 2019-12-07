На Гастелло после ДТП загорелась машина: одного водителя увезли в реанимацию

На перекрестке Гастелло и Ленсовета в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие. Иномарка врезалась в такси.

«Сегодня утром KIA врезалась в такси. Таксист травмировал руку, водителя KIA увезли в реанимацию из участников ДТП увезла реанимация. На месте происшествия начался пожар», — сообщили очевидцы случившейся трагедии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы также сообщили, что пострадавшего увезли в реанимацию с места ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники МЧС спасли человека после трагического ДТП в Бокситогорском районе. Прибывшие на место происшествия спасатели произвели деблокировку пострадавшего.