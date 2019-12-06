Сотрудники МЧС спасли человека после трагического ДТП в Бокситогорском районе

Сотрудники МЧС спасли человека после трагического ДТП в Бокситогорском районе
Место ДТП. Фото: vk.com/gu_mchs_lenoblasti

Спасатели МЧС приняли участие в ликвидации последствий трагического ДТП в Бокситогорском районе Ленобласти.

В операции на трассе А-114 приняли участие 4 сотрудника министерства. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей поступило на пульт дежурного в 5 часов утра.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по области, прибывшие на место происшествия спасатели произвели деблокировку пострадавшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что виновник смертельного ДТП в Бокситогорском районе объявлен в розыск. Его личность не установлена.

Бокситогорский район дтп мчс
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Сотрудники МЧС спасли человека после трагического ДТП в Бокситогорском районе
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