Сотрудники МЧС спасли человека после трагического ДТП в Бокситогорском районе

Спасатели МЧС приняли участие в ликвидации последствий трагического ДТП в Бокситогорском районе Ленобласти.

В операции на трассе А-114 приняли участие 4 сотрудника министерства. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей поступило на пульт дежурного в 5 часов утра.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по области, прибывшие на место происшествия спасатели произвели деблокировку пострадавшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что виновник смертельного ДТП в Бокситогорском районе объявлен в розыск. Его личность не установлена.