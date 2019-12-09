Орлов считает, что Дзюба «насилует себя»

Футболист, уверен комментатор, выкладывается на поле по полной.

Об этом стало известно сегодня, 9 декабря. Обо всем рассказал комментатор Геннадий Орлов, который высказался по поводу оскорблений в адрес Артема Дзюбы. Он отметил, что игрока часто не только хвалят, но и критикует. Возможно, фанаты не могут ему простить уход из «Спартака» – сам Орлов убежден, что «его оттуда выдавили». Комментатор уверен – Дзюбе завидуют, так как герои всегда «вызывают зависть».

«Сейчас он проявляет себя. И он находит в себе резервы, насилует сам себя, заставляет себя играть так, как надо играть»,

— высказался Орлов, поддерживающий футболиста

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дзюба ответил болельщикам, выкрикивающим оскорбления в его адрес на матче «Зенита» со «Спартаком». Дзюба назвал кричащих фанатов «фашистами», подчеркнув, что это касается только тех, кто выкрикивал оскорбления, а не всех болельщиков московского «Спартака».