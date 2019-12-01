Дзюба ответил болельщикам, выкрикивающим оскорбления в его адрес на матче «Зенита» со «Спартаком»

Футболист петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба ответил болельщикам, оскорбляющим его с трибун на матче «Зенита» со «Спартаком». Игра состоялась сегодня, 1 декабря, на стадионе «Газпром Арена».

В сети появилось видео с реакцией форварда «Зенита» на нецензурные выражения со стороны болельщиков. Дзюба назвал кричащих фанатов «фашистами», подчеркнув, что это касается только тех, кто выкрикивал оскорбления, а не всех болельщиков московского «Спартака».

Дзюба также добавил, что выкрики его не задели, так как главное в сегодняшнем матче — победа «Зенита».

«Одни лают и хрюкают, вторые — выигрывают», — заявил футболист.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что игра «Зенита» со «Спартаком» завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.