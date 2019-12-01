«Зенит» обыграл «Спартак» на «Газпром Арене»

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Газпром Арена. Фото: ФК "Зенит"

Матч 18-го тура Чемпионата России между командами «Зенита» и «Спартака» посетили 55 тыс. зрителей. Игра прошла сегодня, 1 декабря, на петербургском стадионе «Газпром Арена». Футболисты «Зенита» нанесли поражение «Спартаку».

Единственный гол был забит на 21-й минуте. Во втором тайме футболисты петербургского клуба вели со счетом 1:0. Преимущество «Зенит» получил после автогола защитника столичного «Спартака» Ильи Кутепова.

«Зенит» набрал 42 очка и упрочил свое лидерство в турнирной таблице РПЛ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что полузащитник сине-бело-голубых получил вторую красную карточку в сезоне. Речь идет о футболисте Магомеде Оздоеве.

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