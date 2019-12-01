Полузащитник «Зенита» Оздоев получил вторую красную в сезоне

Полузащитника петербургского клуба «Зенит» удалили с поля на матче с московским «Спартаком». Игра проходила сегодня, 1 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Северной столице.

Для Магомеда Оздоева красная карточка стала второй в текущем сезоне. Как сообщили на официальном сайте петербургского клуба, футболиста удалили на 49-й минуте матча в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.

Игра началась в 7 часов вечера. До этого спортсмена удалили в игре за Суперкубок России против «Локомотива».

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