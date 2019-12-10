Ученые выяснили, что у людей с депрессией рождаются дети с уменьшенными ядрами мозга

Одним из самых значимых факторов риска развития психических расстройств является наличие соответствующего диагноза у родителей. Фото: Pixabay

Одним из самых значимых факторов риска развития психических расстройств является наличие соответствующего диагноза у родителей. Фото: Pixabay

Американские исследователи выяснили, что дети родителей, у которых наблюдается депрессия, имеют разные структуры головного мозга.

По словам ученых, у малышей зафиксирован уменьшенный объем одного из базальных ядер головного мозга — скорлупы. Как сообщает Child & Adolescent Psychiatry, специалисты не исключили, что уменьшение объема данной части мозга связано с развитием психических расстройств в дальнейшем.

Они также напомнили, что одним из самых значимых факторов риска развития психических расстройств является наличие соответствующего диагноза у родителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что жители Северной столицы особенно подвержены депрессии. Это происходит из-за нехватки витамина D.