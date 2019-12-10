Ритмы мозга способны улучшить внимание

Альфа-волны правой отличались от альфа-волн левой комиссур во время эксперимента. Фото: Pixabay

Альфа-волны правой отличались от альфа-волн левой комиссур во время эксперимента. Фото: Pixabay

Американские ученые рассказали, как альфа-ритмы мозга помогают улучшить внимание. Исследователям удалось обнаружить новый способ, который способен усилить концентрацию человека на определенном объекте.

Использовать его можно самостоятельно путем подавления альфа-ритмов головного мозга. Как сообщает издание Neuron, ученые предложили добровольцам изучить узор на экране, который был выведен со слабой четкостью. Участники должны были представить картинку более контрастной. В ходе исследования ученые снимали электрическую энцефалограмму, которая фиксировала активность обоих полушарий.

Так, альфа-волны левой и правой комиссур были различны. Специалисты также зафиксировали, что чем сильнее разнились показатели, тем четче была картинка.

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