Джон Траволта нашел ошибку в «Однажды в… Голливуде»

Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде".

Кадр из фильма "Однажды в... Голливуде".

Голливудский актер Джон Траволта нашел историческую неточность в последнем фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».

Как сообщает издание Independent, по словам американского актера, он смог заметить эту ошибку благодаря своему давнему увлечению авиацией. Траволта рассказал, что неточность имеется в моменте, когда персонаж Рик Далтон, которого играет Леонардо Ди Каприо, летит в США из Европы.

Траволта пояснил, что в фильме сообщается о посадке героя на самолет Boeing 747, но этот самолет на момент событий в фильме лишь проходил тестовые полеты, а в эксплуатацию его ввели в январе 1970 года. Так, режиссеры опередили события на девять месяцев. Актер добавил, что Рик Далтон мог лететь на Boeing 707.

Добавим, что у Джона Траволты есть четыре самолета и летная лицензия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Однажды в Голливуде» номинирован на «Золотой глобус».