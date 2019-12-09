«Однажды в Голливуде» номинирован на «Золотой глобус»

Фильмы «Однажды в Голливуде», «Кролик Джоджо» и «Достать ножи» номинированы на премию «Золотой Глобус» в категории «лучшая комедия/мюзикл».

За награду в этой категории также будут бороться биографическая история артиста Руди Мура «Меня зовут Долемайт» (Крэйг Брюэр) и «Рокетмен» Декстера Флетчера, сообщает РИА «Новости».

Ленту «Однажды в… Голлливуде» критики называют «прощанием Тарантино с 60-ми» (1960-е года в США — эпоха экономического процветания, расцвета гуманизма, движения хиппи и общих надежд на возможность построения радужного будущего, многими считающаяся «золотым веком» страны). Её действие происходит аккурат в 1969-м году в Лос-Анджелесе, где экс-кинозвезда со своим верным дублёром не очень успешно пытаются решить свои профессиональные и личные проблемы — а «золотая эпоха» стремительно движется к закату.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперты портала Gold Derby, прогнозирующего различные события в сфере развлечений, проанализировали шансы самых громких фильмов этого года на получение главной кинопремии. Второе место эксперты отдали картине Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», которая появилась на экранах 8 августа.