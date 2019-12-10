Полиция нашла четыре ножа у буйного пассажира «Яндекс.Такси»

В Московском районе Петербурга задержан мужчина, который подозревается в нападении и ограблении мигранта-водителя «Яндекс.Такси».

Как стало известно gazeta.spb.ru, воскресным вечером, 8 декабря, 30-летний таксист обратился в полицию. Он рассказал правоохранителям, что между ним и пассажиром начался конфликт, в результате которого пассажир ударил его ножом по руке, разбил стекло в авто и сбежал, прихватив с собой смартфон. Все произошло возле дома №111 по Московскому проспекту.

Правоохранители задержали подозреваемого спустя 20 минут возле доме №46, корпус 2 на улице Заставской. 30-летний задержанный оказался в состоянии алкогольного опьянения. Во время задержания он распевал блатные песни. При себе у него имелись похищенный телефон и четыре ножа.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что злоумышленники, обвиняемые в серии разбойных нападений на таксистов, ответят перед судом.