Злоумышленники, обвиняемые в серии разбойных нападений на таксистов, ответят перед судом

В Петербурге прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение в отношении группы лиц, обвиняемых в совершении серии преступлений. Речь идет о разбоях, совершенных с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия.

По данным следствия, в марте настоящего года злоумышленники вызвали такси, после чего, находясь в салоне авто, напали на водителя. Один из обвиняемых, находясь на переднем сидении, ударил водителя по голове, второй фигурант, находясь на заднем пассажирском, обхватил мужчину за шею и приставил к горлу нож. Затем злоумышленники потребовали передачи всего ценного имущества.

Как сообщили в прокуратуре города, другие три преступления были совершены аналогичным способом. Так, обвиняемые причинили материальный ущерб на общую сумму более 155 тыс. рублей.

Свою вину фигуранты признали лишь частично.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

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