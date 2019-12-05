В Петербурге суд наказал женщину, угрожавшую «взорвать МВД» на Суворовском

В Петербурге суд наказал женщину, угрожавшую &#171;взорвать МВД&#187; на Суворовском
Женщина сообщила о минировании от скуки. Фото: Pixabay

Пушкинский районный суд вынес приговор в отношении жительницы, угрожавшей взорвать здание ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти на Суворовском проспекте.

Преступный инцидент произошел в начале февраля настоящего года. В момент звонка жительница поселке Гуммолосары была в явном состоянии алкогольного опьянения. От скуки она набрала «112» и сообщила о бомбе. В результате проверки взрывчатое устройство в помещениях и на прилегающей территории не обнаружили.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов, «телефонную террористку» удалось задержать. В ходе судебного заседания она признала вину, отметив, что плохо помнит события того дня из-за количества выпитого.

Женщине назначили наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что поджигатель машин в Северной столице отделался условным сроком.

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