Поджигатель машин в Петербурге отделался условным сроком

Поджигатель машин в Петербурге отделался условным сроком
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно. Фото: Pixabay

В Северной столице прокуратура Петроградского района поддержала гособвинение по уголовному делу: мужчину признали виновным в совершении умышленного повреждения имущества, совершенного путем поджога.

Согласно данным следствия, в мае настоящего года гражданин, воспользовавшись тем, что дверь багажника авто открыта, облил багажное отделение и всю заднюю часто машины легковоспламеняющейся жидкостью. После он поджог транспортное средство.

Сумма причиненного ущерба не называется.

Как сообщили в прокуратуре города, осужденный полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о заявлении петербурженки в полицию. Женщина рассказала, что ее супруг нанес смертельное ранение соседу.

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