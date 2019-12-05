Поджигатель машин в Петербурге отделался условным сроком

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно. Фото: Pixabay

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно. Фото: Pixabay

В Северной столице прокуратура Петроградского района поддержала гособвинение по уголовному делу: мужчину признали виновным в совершении умышленного повреждения имущества, совершенного путем поджога.

Согласно данным следствия, в мае настоящего года гражданин, воспользовавшись тем, что дверь багажника авто открыта, облил багажное отделение и всю заднюю часто машины легковоспламеняющейся жидкостью. После он поджог транспортное средство.

Сумма причиненного ущерба не называется.

Как сообщили в прокуратуре города, осужденный полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

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