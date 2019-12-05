Петербурженка сообщила в полицию о смертельной поножовщине, которую устроил супруг на Ефимова

Петербурженка сообщила в полицию о смертельной поножовщине, которую устроил супруг на Ефимова
Ссора возникла между мужчинами на почве неприязненных отношений. Фото: Pixabay

В Адмиралтейском районе Петербурга женщина стала свидетелем поножовщины: ее муж ударил ножом соседа в общем коридоре коммуналки.

Трагический инцидент произошел в среду, 4 декабря, в одной из квартир по улице Ефимова. В отдел полиции обратилась безработная 31-летняя женщина. По словам заявительницы, ее неработающий 37-летний супруг в ходе ссоры нанес соседу ножевое ранение в область груди, после чего скрылся. 29-летний сосед скончался от полученных травм на месте происшествия.

Женщина уточнила, что оба мужчины являются гражданами одного из среднеазиатских государств.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, к месту происшествия прибыли полицейские. Они задержали шестерых уроженцев среднеазиатского государства, проживающих в указанной квартире без регистрации.

В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания).

По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что о массовм дорожно-транспортном происшествии, в котором оказались 15 машин. По словам очевидцев, автоледи за рулем Audi A7 снесла ограждение и кучу машин.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание убийство
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