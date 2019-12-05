В массовом ДТП на Выборгском шоссе разбились 15 машин

Утром 5 декабря около ТК «Озерки» на Выборгском шоссе произошло массовое ДТП с участием 15 машин.

Как сообщили очевидцы, Audi A7 снесла ограждение и «кучу машин». За рулем Audi A7 была девушка.

«Массовая авария в начале Выборгского шоссе, напротив Окея. Замесило около 15 машин», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

«Девушка на а7 на дикой скорости снесла ограждения и столб, основный повреждения остальных машин — разлетающиеся в стороны куски ограждений разделительной линии», — сообщил очевидец.

«Оба живы, тест драйв пройден», — пишут пользователи сети.

На месте ДТП работают экстренные службы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на проспекте Народного Ополчения в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Машины буквально разлетелись на части.