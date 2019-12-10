В Петербурге «заминировали» 15 станций метро

Неизвестные разослали сообщения о заложенных в метро Петербурга бомбах. В список анонимных «минеров» попали по меньшей мере 15 станций.

Письма отправлены утром 10 декабря с электронного адреса kubangoleev@startmail.com, рассказывает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Анонимы сообщают о бомбах на станциях метро «Елизаровская», «Звездная», «Звенигородская», «Кировский завод», «Комендантский проспект», «Крестовский остров», «Купчино», «Ладожская», «Ленинский проспект», «Лесная», «Лиговский проспект», «Ломоносовская», «Маяковская», «Международная» и «Московская».

ГУП «Петербургский метрополитен» об изменениях в режиме работы подземки не предупреждал. Вероятно, станции проверят без закрытия на вход и выход.

Отметим, что 9 декабря анонимы сообщили о минировании 104 зданий, в том числе 23 станций метрополитена. Однако эвакуации проводились лишь по семи адресам. Ничего опасного обнаружено не было. Все письма оказались ложными.