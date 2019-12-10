Анонимы «заминировали» 104 здания в Петербурге

Проверка в кабинете директора Эрмитажа Михаила Пиотровского после анонимного письма о бомбе. Фото: vk.com/hermitage_museum

Проверка в кабинете директора Эрмитажа Михаила Пиотровского после анонимного письма о бомбе. Фото: vk.com/hermitage_museum

Неизвестные продолжают терроризировать Петербург анонимными сообщениями о минированиях. Накануне бомбы искали в 104 зданиях.

Как стало известно gazeta.spb.ru, на наличие опасных предметов проверили 10 зданий судов, 56 учебных заведний, три больницы, 11 торговых центров, один музей и 23 станции метрополитена. Взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено.

По решению администраций эвакуация проводилась только в семи зданиях. Работа остальных учреждений прервана не была. Всего из зданий вывели 1 тыс. 231 человека.

Сообщения о бомбах начали поступать в конце ноября. Неизвестные требуют 120 биткоинов или 990 тыс. долларов. В письмах фигурирует имя предпринимателя Константина Малофеева. Свою причастность к биткоинам и рассылкам он опроверг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге из-за анонимных писем о минировании эвакуировали 4 тыс. 177 человек.