Более 100 учебных заведений Петербурга получили письма с угрозами взрыва

В Петербурге на электронные адреса судебных и учебных учреждений поступили сообщения с угрозами взрыва. Эвакуация коснулась 4 тыс. 177 человек.

Как стало известно gazeta.spb.ru, письма получили 115 школ, вузов и других учебных заведений, а также девять судов. В список «минеров» попали Невский, Фрунзенский, Октябрьский, Выборгский, Сестрорецкий, Смольнинский, Петродворцовый районные и Санкт-Петербургский городской суды.

Здание проверили на наличие опасных предметов. При проведении мероприятий были задействованы 42 автомобиля и 205 сотрудников ОВД. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

Всего было эвакуировано 4 тыс. 177 человек. По решению администраций, учеников и сотрудников 79 учебных заведений из зданий не выводили.

Напомним, анонимы терроризируют город сообщениями о минированиях с прошлой недели. Накануне в Петербурге эвакуировали 7 тыс. 699 человек.