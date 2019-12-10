В суд Петербурга передали секретное дело военного эксперта Неелова

В суд Петербурга передали секретное дело военного эксперта Неелова
Дело Владимира Неелова передано в Санкт-Петербургский городской суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении российского военного эксперта Владимира Неелова. Его обвиняют в государственной измене.

Материалы дела переданы судье с грифом «Совершенно секретно», сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. К производству они пока не приняты.

Неелов находится под арестом. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 28-летний военный эксперт Владимир Неелов был задержан в Петроградском районе Петербурга 25 октября 2018 года. Решением Лефортовского суда в Москве ему назначили арест сроком на два месяца. Позже мера пресечения была продлена.

Неелову предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренным ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Максимальное наказание по данной статье — 20 лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по подозрению в госизмене задержали помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева.

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