На Большой Подьяческой загорелась квартира в доме XIX века

Пожар произошел в этом доме. Фото: Google.Maps

Пожар произошел в этом доме. Фото: Google.Maps

Пожар произошел в пятиэтажном доме старого фонда в Адмиралтейском районе Петербурга. Хозяина квартиры госпитализировали с отравлением угарным дымом.

Как сообщили в городском главке МЧС России, пожарно-спасательная служба получила сообщение о пожаре в доме №17 по Большой Подьяческой днем в понедельник, 9 декабря. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома постройки середины XIX века.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. На ликвидацию возгорания спасателям потребовалось меньше часа.

Пожилой хозяин квартиры отравился продуктами горения, его госпитализировали в токсикологическую реанимацию. Медики оценили состояние пострадавшего как тяжелое.

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