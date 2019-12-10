На Большой Подьяческой загорелась квартира в доме XIX века

На Большой Подьяческой загорелась квартира в доме XIX века
Пожар произошел в этом доме. Фото: Google.Maps

Пожар произошел в пятиэтажном доме старого фонда в Адмиралтейском районе Петербурга. Хозяина квартиры госпитализировали с отравлением угарным дымом.

Как сообщили в городском главке МЧС России, пожарно-спасательная служба получила сообщение о пожаре в доме №17 по Большой Подьяческой днем в понедельник, 9 декабря. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома постройки середины XIX века.

Площадь пожара составила пять квадратных метров. На ликвидацию возгорания спасателям потребовалось меньше часа.

Пожилой хозяин квартиры отравился продуктами горения, его госпитализировали в токсикологическую реанимацию. Медики оценили состояние пострадавшего как тяжелое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском шоссе сгорели два гаража.

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На Большой Подьяческой загорелась квартира в доме XIX века
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