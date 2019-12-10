На Наличной устроили незаконный ломбард: об этом узнала прокуратура

Предпринимателя, который занимался незаконным кредитованием, оштрафовали на 20 тысяч рублей. О его действиях узнала прокуратура.

На Наличной улице под видом комиссионки «Победа» мужчина предоставлял людям займы денег под залог имущества. Суд назначил ему штраф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар произошел в пятиэтажном доме старого фонда в Адмиралтейском районе Петербурга. Хозяина квартиры госпитализировали с отравлением угарным дымом.

Как сообщили в городском главке МЧС России, пожарно-спасательная служба получила сообщение о пожаре в доме №17 по Большой Подьяческой днем в понедельник, 9 декабря. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома постройки середины XIX века.