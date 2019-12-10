Штраф вместо оценки

В КИО обновили требования к торговым павильонам под несколько видов деятельности. Бизнес считает, что чиновники не должны забывать о многочисленных подводных камнях, о которые постоянно спотыкается бизнес.

Комитет имущественных отношений (КИО) переписал типовые договоры на размещение нестационарных торговых объектов, где применяется формула 70 х 30, то есть, под основной вид деятельности отводится 70% площади павильона и под вспомогательный — 30%, сообщает «Свое дело плюс». Важно, что изменения затрагивают форму договора, заключаемого без торгов, а также форму договора, заключаемого по результатам торгов.

Итак, чтобы торговый павильон случайно не снесли, необходимо соблюдать порядок, а именно, если вы до сих пор торговали фруктами и овощами, а решили открыть кафе, которые так часто открываются для увеличения рентабельности, необходимо уведомить об этом КИО, комитет по контролю за имуществом (ККИ) и администрацию района, где работает торговый объект. Ранее уведомление направлялось только в адрес КИО и районов.

К уведомлению необходимо приложить план торгового объекта и ведомость ГУП «ГУИОН». И вот здесь начинаются сюрпризы и недоразумения.

Не на пустое место

«ГУИОН» (государственные оценщики — Ред.) в пустой объект не приходят, — рассказывает предприниматель Юрий Рагулин, — а для того, чтобы правильно рассчитать в дальнейшем арендную плату — делают фотофиксации ценников, товара, какие где стоят стойки и чем торгуют». В пустой объект, поясняет предприниматель, они не приходят потому, что уверены, что после их ухода предприниматель может изменить назначение торгового объекта и начать торговать, к примеру, водкой. «Поэтому они приходят, когда объект уже работает, — продолжает Юрий Рагулин, — сначала я ставлю торговый павильон, потом запрашиваю оценку, жду ее примерно 1,5 месяца, начинаю торговать, без этого никак, и рискую в это время попасть на штраф». Штрафы составляют от 50 до 200 тысяч рублей. И при этом, подчеркивают предприниматели, ГУИОН является подразделением КИО и КИО должен бы прекрасно знать порядок обследований.

Интересны также другие нюансы: комитеты по-разному определяют значение слов «общепит» и «торговля». Для одних комитетов общепит — это, например, «налили в чашечку чай» — это уже общепит и нарушение договора (если по договору общепит в павильоне не предусмотрен), для других, например, для того же ГУИОН, по отзывам предпринимателей — это наличие столов и стульев в павильоне. «Разогреваешь пирожок с мясом и отдаешь его покупателю, это торговля, а если покупатель присел и ест пирожок — это общепит», — сокрушаются предприниматели наличием строгих правил, мешающих выживать их бизнесу. Проверяющие при этом фиксируют нарушения и выписывают штрафы.

Еще одна проблема использования торгового павильона — его расположение на земельном участке. Юрий Рагулин рассказывает, что как такового акта приема-передачи земельного участка в Петербурге у КУГИ (в дальнейшем КИО) не было никогда (предприниматель ведет бизнес в городе с 2005 года). Комитет по контролю за имуществом может прийти с проверкой расположения объекта, а в геоинформационной системе РГИС оно указано неверно, например, на 15 см, и арендатору полагается штраф, хотя, как именно должен стоять объект на участке, нет описания нигде. Представители ККИ, рассказывают предприниматели, фиксируют нарушения расположения и могут даже инициировать прекращение договора. Бизнесмены с ними судятся, и чаще всего, успешно.

Единый объект «Эта игра в кошки-мышки уже надоела бизнес-сообществу, — говорит Владимир Меньшиков, глава НП «Союз малых предприятий», — сегодня у предпринимателя есть один вид товара и он его продает, место под него в павильоне распределяется определенным образом. Завтра товарные остатки уменьшились — и соотношение площади меняется». Предприниматели предложили в объединить назначение торгового павильона в единый «объект потребительского рынка», то есть, не разграничивать его на общепит и торговлю. Предприниматели готовы платить чуть больше, но меньше сталкиваться с бюрократическими проволочками. «Тем более, что большинство участков теперь распределяется на торгах и плата за использование тоже определяется на торгах, — поясняет Владимир Меньшиков, — ведомость ГУИОН нужна только тем, кто продлевает договор».

Понимание выросло И все-таки, несмотря на некоторые недоразумения, малый бизнес, занятый в нестационарной торговле, оценивает смену губернатора и команды как положительный фактор для своего бизнеса в городе и отмечает улучшение взаимопонимания. Заработали межрайонные агентства КИО, убираются всяческие препоны, стоящие на пути развития нестационарной торговли. «Но до идеала еще далеко», — отмечают предприниматели. Жаль только, что несанкционированная торговля, объекты которой ККИ регулярно сносит, по-прежнему имеет больше возможностей — у ККИ есть график и бюджет и в ожидании, «когда к тебе придут», можно вольготно просуществовать несколько месяцев.

В ККИ отмечают, что за незаконное использование земельного участка с 01.01.2019 по 10.12.2019 демонтировано 425 нестационарных торговых объектов (в том числе павильоны, киоски, точки по продаже бахчевых, лотки, станции техобслуживания). За последние 3 месяца — 86 НТО.

Из хорошего: под аренду участка для торговли овощами и фруктами город дает скидку на аренду 50%. Поэтому в торговом павильоне выгодно продавать именно овощи и фрукты, на основной площади, на 70%, к примеру, а на 30% открыть доходный и модный «кофейный уголок». Рентабельность чашки кофе, как известно, может доходить до 1000%.

Автор: Лилия Агаркова, «Свое дело плюс»