В Петербурге задержали сбежавшего виновника ДТП с маршруткой

В Петербурге сотрудники полиции задержали виновника ДТП, в котором пострадали пять человека.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 8 декабря у дома 12 по дороге на Турухтанные острова мужчина, находясь за рулем автомобиля «Газ», попал в ДТП с маршрутным автобусом «Паз». В результате пострадали пять человек.

Оказалось, что мужчина является сотрудником частной компании. Выяснилось, что он похитил со стоянки автомобиль «Газ».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Индустриальном проспекте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, участниками аварии стали четыре легковых авто.