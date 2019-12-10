В Выборге Дед Мороз и Йоулупукки обменяются новогодними подарками

В Выборге Дед Мороз и Йоулупукки обменяются новогодними подарками
Они обменяются подарками.Фото: pixabay.com

18 декабря в Выборге пройдет встреча российского Деда Мороза и Йоулупукки из Финляндии.

В пресс-службе правительства Ленинградской области рассказали, что во время данного мероприятия Дед Мороз и Йоулупукки обменяются новогодними поздравлениями и подарками, а также будет организован праздник для гостей. На празднике выступят детские творческие коллективы. 

Дед Мороз после данного мероприятия отправится в гости к Йоулупукки.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь с 31 декабря на 1 января в центре Петербурга пройдут традиционные новогодние гуляния. Невский проспект в 21:00 перекроют для проезда автомобилей. Метро в новогоднюю ночь будет работать без перерыва.
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