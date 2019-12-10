В Выборге Дед Мороз и Йоулупукки обменяются новогодними подарками

18 декабря в Выборге пройдет встреча российского Деда Мороза и Йоулупукки из Финляндии.

Дед Мороз после данного мероприятия отправится в гости к Йоулупукки.

В пресс-службе правительства Ленинградской области рассказали, что во время данного мероприятия Дед Мороз и Йоулупукки обменяются новогодними поздравлениями и подарками, а также будет организован праздник для гостей. На празднике выступят детские творческие коллективы.