В Выборге Дед Мороз и Йоулупукки обменяются новогодними подарками

18 декабря в Выборге пройдет встреча российского Деда Мороза и Йоулупукки из Финляндии.
В пресс-службе правительства Ленинградской области рассказали, что во время данного мероприятия Дед Мороз и Йоулупукки обменяются новогодними поздравлениями и подарками, а также будет организован праздник для гостей. На празднике выступят детские творческие коллективы.
Дед Мороз после данного мероприятия отправится в гости к Йоулупукки.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь с 31 декабря на 1 января в центре Петербурга пройдут традиционные новогодние гуляния. Невский проспект в 21:00 перекроют для проезда автомобилей. Метро в новогоднюю ночь будет работать без перерыва.