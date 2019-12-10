Петербуржцев перед Новым годом предупредили о сайтах-клонах по продаже билетов

В Смольном жителям Санкт-Петербурга сообщили о том, что перед Новым годом и праздниками в Сети увеличивается количество сайтов-двойников, которые увеличивают наценку на продажу билетов на спектакли и концерты в городе.

Наценка на продажу билетов составляет 200-300 процентов.

Данные сайты копируют официальные сервисы Театра комедии им. Н.П. Акимова, театра «Мюзик-Холл», Михайловского театра и нескольких других учреждений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно, сколько стоит аренду жилья в разных городах России. В топ-10 локаций с самым дорогим жильем на Новый год попали Егорьевск, Протвино, Озеры и Сергиев Посад в Московской области, Токсово в Ленобласти, Переславль-Залесский в Ярославской области, Сямозеро в Карелии.