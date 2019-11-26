Токсово — в десятке городов с самым дорогим жильем на Новый год

Стало известно, сколько стоит аренду жилья в разных городах России.

В топ-10 локаций с самым дорогим жильем на Новый год попали Егорьевск, Протвино, Озеры и Сергиев Посад в Московской области, Токсово в Ленобласти, Переславль-Залесский в Ярославской области, Сямозеро в Карелии.

По данным Tvil.ru, туристы планируют отдых на новогодние праздники на период от 1,3 до 6,5 ночи и потратят на аренду жилья от 11 до 45 тысяч рублей в сутки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники ГУ МЧС по Петербургу рассказали жителям города, как выбрать новогоднюю ёлку, сообщают в ведомстве. Так, дерево должно сильно пахнуть и быть яркого зелёного цвета. Его ветви должны быть гибкими, чтобы их было непросто сломать. Сама хвоя не должна быть сухой, осыпаться. Если ствол у ели тонкий и ветви пожухлые, она долго не простоит.