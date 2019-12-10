Губернатор Петербурга рассказал, что Петербург может стать центром медицинского туризма

На последнем заседании медицинского совета губернатор Санкт-Петербурга рассказал город может стать центром медицинского туризма благодаря введению электронных виз.
Губернатор отметил, что с 1 октября 2019 года граждане 53 государств мира могут сделать электронную визу для въезда в Санкт-Петербург и Ленобласть, что может служить отличной базой для того, чтобы люди приезжали в город лечиться.
«Здесь не должно быть какой-либо конкуренции, все наши действия должны быть направлены на то, чтобы предоставить качественное лечение жителям не только нашего города и северо-западного региона, но и всей страны», — рассказал Александр Беглов. Он также поручил в течении 2-х недель разработать предложения по работе медицинского совета в Петербурге, который будет определять план развития медицины в городе.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на российско-латвийской границе в Псковской области сотрудники таможенной службы выявили 5810 пачек контрабандных сигарет.