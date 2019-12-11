Семак прокомментировал разгром «Зенита» в матче с «Бенфикой»

Тренер отметил, что ничего катастрофического не произошло и нужно готовиться к следующим матчам лучше.

Своим мнением главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился во время пресс-конференции после встречи двух команд в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч завершился со счетом 3:0, что расстроило болельщиков, самих игроков и тренера. Специалист отметил, что»сине-бело-голубые» делали все, чтобы покинуть группу и победить, но увы – не вышло. В первом тайме. подчеркнул Семак, все было хорошо, но уже во втором подопечные пропустили быстрый гол. С этого и начались неудачи.

Теперь «зенитовцы», заявил тренер, будут готовиться еще усерднее.

Ранее в gazeta.sbp.ru сообщалось, что Кержаков рассказал о своих ожиданиях от матча «Зенита» с «Бенфикой». Бывший участник петербургского клуба отметил, что надеется на победу «Зенита» и, тем не менее, понимает, что португальская «Бенфика» — сильный соперник.