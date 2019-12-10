Кержаков рассказал о своих ожиданиях от матча «Зенита» с «Бенфикой»

Кержаков считает, что при своих болельщиках "Бенфика" приложит максимум усилий для победы. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Кержаков считает, что при своих болельщиках "Бенфика" приложит максимум усилий для победы. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Экс-нападающий сине-бело-голубых и тренер юношеской национальной сборной Александр Кержаков рассчитывает на победу в сегодняшнем матче с «Бенфикой», однако признается, что не все в руках «Зенита».

Бывший участник петербургского клуба отметил, что надеется на победу «Зенита» и, тем не менее, понимает, что португальская «Бенфика» — сильный соперник. По мнению Кержакова, тренер сине-бело-голубых Сергей Семак будет вести команду к победе во время игры в Португалии, пишет iReactor.

При этом, отмечает тренер юношеской сборной России, команда лишена поддержки Ярослава Ракицкого, который исчерпал лимит желтых карточек. Не станет помощью петербуржцам и тот факт, что лиссабонцы играют на домашнем стадионе, что, безусловно, сказывается на настрое игроков обеих команд. «Зениту» сегодня будет очень сложно», — подытожил Кержаков, добавив, что все равно верит в победу клуба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» вышел на матч в лазурной форме.