«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в форме лазурного цвета

Матч «Зенита» и «Бенфики» состоится на стадионе «Да Луж» 10 декабря. Фото: ФК "Зенит"

Матч «Зенита» и «Бенфики» состоится на стадионе «Да Луж» 10 декабря. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов в лазурной форме.

«Сегодня сыграем в лазурной форме», — сообщается на странице в Twitter петербургского клуба.

Матч «Зенита» и «Бенфики» состоится на стадионе «Да Луж» 10 декабря в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Стартовый свисток будет дан в 23:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с 42-летним Антонио Матеу Лаосом. Отметим, что «Зенит» занимает второе место в группе G, имея в своем активе семь очков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский «Зенит» не боится португальскую «Бенфику», футболисты уважают соперника. Такое заявление сделал главный наставник зенитовцев Сергей Семак, говоря о матче отборочного тура ЛЧ.