Врач заявил, что гирлянды вредят здоровью человека

Врач заявил, что гирлянды вредят здоровью человека
Новогодние украшения в Петербурге. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

У некоторых свечение ярких огоньков может вызывать приступы эпилепсии.

Об этом стало известно сегодня, 11 декабря. Обо всем рассказал невролог Василий Генералов в эфире радио Sputnik. Он отметил что новые праздничные гирлянды могут вызывать приступы даже у здоровых людей. Дело в том, что они слишком яркие и часто мигают – это опасно. Такая же беда с компьютерными играми – из-за резкого контраста белого и черного в начале 21 века была неожиданная вспышка эпилепсии.

Врач посоветовал отворачиваться, если вам неприятно смотреть на огоньки. Он также рекомендуют покинуть помещение, если там находиться некомфортно. Это – единственное спасение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном объяснили, почему потухли новогодние гирлянды на Невском. Глава ведомства Владимир Рябовол уточнил, что новогодние украшения гаснут в связи с погодными условиями.

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