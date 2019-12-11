Задержан подозреваемый в жестоком избиении иностранца, труп которого нашли во Всеволожском районе

Во Всеволожского района в деревне Канисты (ЖК «Уварово») у дома по Каштановой аллее нашли труп неизвестного мужчины с множественными травмами.

Погибшим оказался 43-летний неработающий местный житель, уроженец Республики Кабардино-Балкария, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На месте происшествия задержали 26-летнего мужчину, который по предварительной информации в ходе конфликта после совместного распития спиртных напитков нанес несколько ударов в область головы своему знакомому, который умер о полученных травм.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге выясняют обстоятельства смерти гражданина Украины. Тело мужчины обнаружили ночью на Выборгском шоссе. Со слов очевидца, неизвестные на джипе выкинули человека из машины у дома 342 по Выборгскому шоссе около трех часов ночи 8 декабря.