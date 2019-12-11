Чиновникам перед Новым годом напомнили о запрете на подарки

Уточняется, что презенты нельзя принимать от коллег и подчиненных.

Об этом стало известно сегодня, 11 декабря. Обо всем сообщает РБК, ссылаясь на Минтруд. Ведомство разослало письма различным государственным учреждениям, в которых напомнило – нельзя принимать подарки от коллег и подчиненных в связи с выполнением ими служебных обязанностей.

Получение подарков возможно на официальные мероприятиях или во время командировок, но в таком случае их должны сдавать. Если чиновник нарушает правило, это создает повод для возникновения конфликта интересов, что служит причиной для увольнения. Если же презент расценивается как взятка, то следует уголовная ответственность.

Напоминаем, что правительство хотело внести поправки, согласно которым подарок чиновнику должен был быть не дороже 3 тысяч рублей. Ограничения также хотели ввести для врачей и учителей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России резко выросло число арестованных чиновников. С начала этого года было арестовано 55 крупных чиновников, девять из них арестовали в ноябре.