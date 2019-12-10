В России резко выросло число арестованных чиновников

С начала этого года было арестовано 55 крупных чиновников.Фото: Baltphoto

С начала этого года было арестовано 55 крупных чиновников.Фото: Baltphoto

В 2019 году в России резко выросло число чиновников и госуправленцев.

Об этом свидетельствуют результаты открытого исследования фонда «Петербургская политика».

С начала этого года было арестовано 55 крупных чиновников, девять из них арестовали в ноябре. Об этом сообщается в исследовании фонда «Петербургская политика».

По арестам госслужащих лидируют Дагестан, Калмыкия, Астраханская и Ростовская области, а также Республика Бурятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Приморский районный суд отправил начальника отдела территориального управления Росимущества в Петербурге Михаила Ставпенка под домашний арест до конца июня 2019 года. По данным следствия, древесину незаконно вывозили из Северо-Западного лесничества в Выборгском районе Ленобласти. В 2017 году 15 участков лесничества были отданы под строительство линейного объекта.