Чиновник Росимущества заключен под домашний арест за кражу леса

Приморский районный суд отправил начальника отдела территориального управления Росимущества в Петербурге Михаила Ставпенка под домашний арест до конца июня 2019 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Чиновник признал себя виновным в хищении древесины на 45 млн рублей.

По данным следствия, древесину незаконно вывозили из Северо-Западного лесничества в Выборгском районе Ленобласти. В 2017 году 15 участков лесничества были отданы под строительство линейного объекта. Вырубленный в процессе строительных работ лес должен был отправиться в собственность государства, однако часть древесины было вывезено тайком. По документам весь «лес» числился в наличии.

Всего чиновник, по версии следствия, продал более пяти тысяч кубометров леса на сумму 45 млн рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ЖКС Выборгского района пять лет брал с жильцов дома оплату за несуществующий мусоропровод.