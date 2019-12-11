В Санкт-Петербурге открывается новый магазин «Галамарт»

14-го декабря состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт». Для гостей предусмотрены товары по специальным ценам, скидки и подарки.

Шопинг перед Новым годом напоминает о приближении праздника и дарит особое настроение. На Индустриальном проспекте открывается новый магазин «Галамарт», где можно купить подарки, украшения для елки, карнавальные костюмы и многое другое.

Приятным бонусом к покупке станет скидочная карта, которую покупатели получат за каждые потраченные 500 рублей, а воспользоваться скидкой можно будет с 15 по 29 декабря.

В 19.00 «Галамарт» будет раздавать подарки. Среди них — набор столовой посуды, погружной блендер, утюг с отпаривателем и денежные сертификаты на новые приобретения.

В магазине «Галамарт» представлено более 7 000 товаров для дома — инструменты, техника, текстиль, посуда, игрушки и многое другое. Регулярно действуют акции, скидки и распродажи.

Адрес магазина: г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр-т, 24, лит. А.

Часы работы: 10.00-22.00

Праздничное открытие: 14 декабря с 10.00 до 19.00

www.galamart.ru