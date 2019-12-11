Над Санкт-Петербургом повисло «ложное солнце»

Жители Петербурга утром среды, 11 декабря, заметили необычное оптическое явление в небе над городом. Необычные радужные полосы красовались с левой стороны солнца. Данную аномалию называю «ложное солнце».

Чаще всего подобное явление происходит зимой, потому что кольца света вокруг или около солнца образуются из-за кристаллов льда или тумана в воздухе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жителю города Пушкин пришлось погасить алиментные долги для замены старого водительского удостоверения на новое. Он был обязан по решению суда к уплате алиментов на содержание сына 2017 года рождения, долг перед которым составил 229 тысяч рублей.