Кусок штукатурки в центре Петербурга упал на автомобиль

В Санкт-Петербурге кусок штукатурки упал на заднее стекло иномарки. У машины разбилось стекло, а также повредился багажник. Это произошло в центре города на проспекте Бакунина, 17.

Обломки штукатурки были разбросаны по тротуару, задели они лишь одну машину.

«Дождь из камней, к сожалению, становится не таким уж и редким явлением в Санкт-Петербурге. Вчера вечером на проспекте Бакунина обвалилась штукатурка. Чудом не пострадали люди.Разбитый автомобиль к Новому Году — тот ещё подарок. Тот, кто попадал в подобную ситуацию знает, как сложно и долго взыскивать компенсацию потерь», — сообщили в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания».

Очевидцы выложили в Сеть видео с места ЧП.

Сотрудники ЖКС начали обследование данного здания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Петербурга задержалаженщину, которая подозревается в краже чужого имущества на сумму около 1 миллиона рублей. В отдел полиции обратился 35-летний мужчина.