Петербурженка не смогла скрыть от таможни 12 кг серебряных ложек и вилок

Петербурженка попыталась незаконно ввезти в Россию 12 кг столового серебра почти на 1,5 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, россиянка прилетела в Петербург из Чехии. Для прохождения таможенного контроля она выбрала «зеленый» коридор, заявив, заявив, что у нее нет товаров, подлежащих обязательному декларированию.

Таможенники решили проверить ее чемодан и обнаружили 185 столовых предметов из серебра. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кингисеппской таможне задержали бумажные деньги из Китая с изображением «Жирафики». Банкноты предназначались для детских настольных игр. Товар перемещался через Усть-Лужский таможенный пост. Бумажные купюры в количестве 600 тыс. штук проверили инспекторы таможенного поста.