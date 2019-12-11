В Петербурге инспектор МЧС получил условный срок за взятки

Взамен он обещал избавить бизнесмена от административной ответственности за выявленные нарушения. Фото: Pixabay

Взамен он обещал избавить бизнесмена от административной ответственности за выявленные нарушения. Фото: Pixabay

Суд в Петербурге приговорил инспектора МЧС к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1.5 года и штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Он признан виновным в получении взятки.

Суд установил, что инспектор МЧС в Петербурге получил от местного предпринимателя взятки на общую сумму около 330 тыс. рублей за попустительство по службе при проведении проверок соблюдения требований пожарной безопасности, сообщили gazeta.spb.ru в Следственном комитете по Петербургу. Взамен он обещал избавить бизнесмена от административной ответственности за выявленные нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-начальник полиции на станции «Девяткино» попался на взятке в 148 тыс. рублей. В Петербурге бывший начальник Финляндского линейного пункта полиции стал фигурантом уголовного дела за получение взятки.