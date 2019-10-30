Экс-начальник полиции на станции «Девяткино» попался на взятке в 148 тыс. рублей

В Петербурге бывший начальник Финляндского линейного пункта полиции стал фигурантом уголовного дела за взяточничество.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Петербургу, линейный полицейский пункт работал на станции метрополитена «Девяткино». В ведомстве заявили, что экс-глава пункта получил взятку в размере 148 тысяч рублей за то, чтобы он игнорировал незаконную торговлю возле станции метро. Эта взятка позволила нелегальным торговцам без каких-либо проблем торговать у «Девяткино».

Подозреваемого уволили из органов сразу после того, как было возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители продолжают вести расследование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге освободили другого полицейского по делу о передаче взятки.