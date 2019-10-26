В Петербурге освободили полицейского по делу о передаче взятки

Октябрьский районный суд отпустил из-под стражи оперуполномоченного Кирилла Лисового, который подозревается в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере.

Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, суд не нашел достаточных оснований для избрания меры пресечения Лисовому.

Как считает следствие, полицейский был задействован в схеме по передаче взятки в интересах предпринимателя Юнга, который хотел избежать уголовной ответственности. Следователь СК по Петербургу

Алексей Шиманский договорился о передаче взятки должностным лицам в полиции с Лисовым. Шиманский, в свою очередь, получил информацию о взятке от сотрудника прокуратуры Горного.

После этого Лисовой нашел посредников, которые согласились передать деньги. В итоге всех троих задержали в момент передачи взятки с муляжом, после чего они содействовали следствию.

В ходе судебного заседания подозреваемый полицейский заявил, что не знаком ни с кем из участников преступной схемы, за исключением Шиманского.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд освободил следователя Шиманского, подозреваемого в передаче взятки в Петербурге.