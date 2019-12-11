Прокуратура обнаружила перевод лесных земель в собственность

Природоохранная прокуратура провела проверку по обращениям граждан во Всеволожском районе Ленобласти. В результате проверки выяснилось, что некоторые земельные участки были незаконно переведены в земли другой категории.

Данные участки были расположены на землях лесного фонда. Некоторые из них оформили в частную собственность.

Прокуратурой были направлены исковые заявления о признании незаконным межевания земельных участков, а также постановки данных территорий на кадастровый учет и признании отсутствующим права собственности.

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