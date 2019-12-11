Россиян предупредили, что использовать общественный Wi-Fi небезопасно

При подключении к общественной сети стоит помнить, что ваши данные — почта, переписки, фотографии, другие личные сведения, — могут оказаться в руках злоумышленников.

Согласно исследованию антивирусной компании ESET, бесплатным интернетом в общественных местах пользуются 74% опрошенных. Из них каждый десятый в это время свободно пользуется банковскими приложениями, а каждый четвертый — заходит в электронную почту.

Специалисты предупреждают, что в подобных случаях злоумышленники легко могут перехватить интернет-трафик и завладеть всей информацией, включая доступ к кредитным картам, пароли от соцсетей и так далее. Мошенники могут даже создать поддельную точку доступа.

Если избежать подключения к общественному Wi-Fi невозможно, эксперты советуют использовать антивирус и внимательно относится к точкам подключения.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что с 1 января 2020 года WhatsApp перестанет работать на устаревших операционных системах.