Квентин Тарантино задумался о продолжении «Убить Билла»

Фанаты картины «Убить Билла» могут увидеть третью часть фильм. Такое заявление сделал голливудский режиссер Квентин Тарантино.

Тарантино признался, что следующей его картиной может стать фильм «Убить Билла 3». По его словам, всерьез задуматься о съемках его заставила недавняя встреча с актрисой Умой Турман.

Как сообщает NME, режиссер добавил, если его следующая картина будет как-то связана с прошлыми, то это будет продолжение «Убить Билла». Вместе с тем Тарантино признался, что у него уже есть некоторые идеи по данному сюжету.

Тарантино уточнил, что вряд ли будет вплотную заниматься реализацией этого проекта в ближайшее время. По словам режиссера, скорее всего, это произойдет примерно через три года.

В настоящее время знаменитый режиссер намерен закончить пьесу, а также сериал, работа над которыми началась еще до съемок фильма «Однажды… в Голливуде».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о любимом фильме Квентина Тарантино 2019 года. Он рассказал, что данная картина впечатлила его во всех отношениях.