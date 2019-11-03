Квентин Тарантино выбрал лучший фильм этого года

Больше всего американскому режиссеру Квентину Тарантино в этом году приглянулся фильм «Капкан» режиссера Александра Ажа.

О любимом фильме Квентина Тарантино 2019 года рассказал журналист Пит Хэммонд в статье в издании The Deadline. По словам Тарантино, которые приводит журналист, фильм «Капкан» впечатлил его во всех отношениях. Он также хочет запустить кампанию по выдвижению картины на премию «Оскар».

Фильм повествует о девушке по имени Хейли (роль играет Кая Скоделарио), которая стала очевидцем урагана во Флориде. Проигнорировав приказы об эвакуации, она поехала домой на поиски отца. Она обнаружила его раненого в подвале дома, после чего они оказываются там в ловушке из-за стихии. Сложившуюся ситуацию усугубляют и аллигаторы, которые прибыли в дом вместе с водой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Помпео похвалил Тарантино за отказ переделывать «Однажды в Голливуде» для КНР.